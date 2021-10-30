Трамп потребовал заблокировать материалы о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп требует не допустить разглашения по меньшей мере 770 страниц материалов, которые посвящены происходившему в Белом доме во время атаки его сторонников на Капитолий, из почти 1,6 тысячи, запрошенных в архивах комиссией конгресса, которая расследует события 6 января, следует из материалов суда.

Трамп пытается в судебном порядке заблокировать передачу документов, среди которых, как теперь стало известно, его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал штурму, и проект указа о защите выборов.