Трамп потребовал заблокировать материалы о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп требует не допустить разглашения по меньшей мере 770 страниц материалов, которые посвящены происходившему в Белом доме во время атаки его сторонников на Капитолий, из почти 1,6 тысячи, запрошенных в архивах комиссией конгресса, которая расследует события 6 января, следует из материалов суда.
Трамп пытается в судебном порядке заблокировать передачу документов, среди которых, как теперь стало известно, его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал штурму, и проект указа о защите выборов.
Из письменного заявления представителя национального управления архивов и записей Джона Ластера следует, что законодатели запросили 1575 страниц документов, а Трамп заявил о «привилегии» на конфиденциальность в отношении 770 из них.
«Страницы из многочисленных папок, содержащих предлагаемые тезисы для пресс-секретаря.., в основном касающиеся обвинений в электоральном мошенничестве, безопасности выборов и иных тем, связанных с кампанией 2020 года; дневники мероприятий президента и рукописная записка на 6 января 2021 года и январь 2021 года в целом, включая 6 января; проект президентской речи на Марше спасения Америки 6 января 2021 года», — перечислил он документы, которые Трамп хочет скрыть.
Экс-президент также требует не предавать огласке «рукописную записку бывшего главы канцелярии (Белого дома) Марка Медоуза с перечислением потенциальных и запланированных брифингов и телефонных звонков, касающихся сертификации (итогов выборов) 6 января и иных избирательных вопросов». В списке, кроме того, значится четырехстраничный проект указа Трампа «на тему честного проведения выборов».
Ластер подтвердил, что нынешняя американская администрация не стала поддерживать претензии бывшего президента и 25 октября проинструктировала архивистов передать следственной комиссии запрошенные документы «при отсутствии запретительного ордера суда».
Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.