Страны G20 подготовят меры по укреплению глобальной системы здравоохранения

Министры здравоохранения и финансов стран Группы двадцати договорились о создании рабочей группы профильных министерств по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ по итогам совместной встречи министров финансов и министров здравоохранения Большой двадцатки.

«Министры договорились о создании специальной рабочей группы минфинов и минздравов по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения и обеспечении готовности к реагированию и предотвращению будущих пандемий», — говорится в сообщении.