Стали известны планы Facebook на детей в возрасте от 6 лет

Компания Facebook работает над расширением своей потребительской базы на детей от 6 лет, чтобы увеличить прибыль. Об этом сообщает Daily Mail.

О планах корпорации стало известно после утечки данных из внутреннего блога компании. На данный момент Facebook находится в процессе найма сотрудников, чтобы пересмотреть свой полный спектр продуктов для детей в возрасте от 6 до 9 и подростков от 10 до 12 лет.

Сообщается, что корпорация создала команду из нескольких компаний, чтобы создать «безопасный продукт для молодежи». Facebook планирует исследовать пять различных групп детей, чтобы в дальнейшем использовать данные для определения потребностей молодых пользователей.