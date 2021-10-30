В Сети появились кадры ремонта «самого дорогого самолета в мире», американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Их опубликовало издание The Drive.

Как отмечает автор статьи Тайлер Рогоуэй, стоимость использования B-2 достигает 170 тысяч долларов за час полета. Особого внимания требует обшивка самолета, позволяющая бомбардировщику «скрываться от радаров».

Check out this super grimy B-2 Spirit stealth bomber awaiting a deep overhaul:https://t.co/EVTsNetGxK — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2021

По словам Рогоуэя, полный техосмотр B-2 проводят раз в девять лет.