В Сети появились кадры ремонта «самого дорогого самолета в мире»

30 октября, 18:26, 2021

В Сети появились кадры ремонта «самого дорогого самолета в мире», американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Их опубликовало издание The Drive.

Как отмечает автор статьи Тайлер Рогоуэй, стоимость использования B-2 достигает 170 тысяч долларов за час полета. Особого внимания требует обшивка самолета, позволяющая бомбардировщику «скрываться от радаров».

По словам Рогоуэя, полный техосмотр B-2 проводят раз в девять лет.