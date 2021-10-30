Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ

Управление средствами массовой информации Эфиопии (EMA) предписало местным вещательным компаниям прекратить трансляцию программ иностранных СМИ с 29 октября, сообщает местное издание Addis Standard со ссылкой на распоряжение.

«В заявлении, опубликованном 29 октября, генеральный директор EMA Мохаммед Идрисс заявил, что управление приняло решение о том, что местные владельцы лицензий прекратят трансляцию программ, которые напрямую передаются из-за рубежа по спутниковой связи», — пишет издание.

Согласно заявлению, FM-радиостанции, которые напрямую транслируют программы иностранных СМИ, создают проблемы, поскольку они передают не только контент, который слабо контролируется, но и контент, который не учитывает текущую ситуацию в стране, а также контент, который вредит национальным интересам. Отмечается, что радиоволны в стране очень ограничены.