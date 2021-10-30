Лавров и Чавушоглу встретятся в рамках саммита G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает ТАСС.

Как заявили в российской делегации, Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, а также с французской коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.