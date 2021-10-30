Израиль совершил ракетную атаку на Сирию

В пригороде Дамаска, Сирия, началась ракетная атака. Ее заметили со стороны оккупированных Голанских высот, и сейчас системы противовоздушной обороны САР отражают удары Израиля. Об этом сообщает SANA.

По предварительным данным, в 11:17 стали слышны взрывы в пригороде столицы Сирии. Израиль начал атаковать с севера Палестины ряд значимых объектов ракетами класса «земля-земля». «Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет», — сообщили в агентстве.

В командовании армией САР добавили, что в итоге ранены два солдата.