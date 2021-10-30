Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям

Глава Евросовета Шарль Мишель на первой рабочей сессии саммита G20 призвал готовиться к следующим пандемиям, рассказал журналистам источник в ЕС.

«Мы должны подготовиться к будущим пандемиям», — передал он слова Мишеля.

Глава Евросовета коснулся и темы вакцин от коронавируса. По его мнению, у стран G20 есть моральное обязательство, а также коллективный экономический интерес в вопросе распространения этих препаратов по миру. Он отметил, что важно поддерживать развитие фармацевтического потенциала и производства вакцин в Африке, а также необходимо продолжать помогать странам, сталкивающимся с экономическими проблемами.