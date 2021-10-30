Израильские ВВС нанесли удар по складам «Хезболлах» в Сирии

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли в субботу огонь по воздушным целям к северу от Дамаска. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, удары по наземным целям нанесли израильские ВВС со стороны оккупированных Голанских высот.

«Сирийские зенитчики вели огонь по противнику, атаковавшему несколько объектов в окрестностях Дамаска, и поразили часть ракет», — указал источник.

По его информации, в результате ударов среди сирийских военнослужащих имеется двое раненых, нанесен также материальный урон.

Как передал вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас», атаке израильских ВВС подверглись склады с оружием в районе Кудсия, которые принадлежат бойцам шиитской «Хезболлах», воюющим на стороне сирийской армии.