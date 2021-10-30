Страны G20 заявили, что обеспечат стабильные поставки энергоносителей в ответ на скачок цен

Лидеры стран Группы двадцати (G20) договорились обеспечивать стабильные и бесперебойные поставки энергии в ответ на резкий скачок цен на энергоносители. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике по итогам саммита G20 в Риме.

Кроме того, как сообщает агентство, страны G20 также «намерены сделать все возможное для того, чтобы в 2030 году прекратить создание новых мощностей для использования угольной энергии».

Что касается глобального потепления, страны — члены группы намерены активизировать усилия по ограничению повышения средней глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия. Кроме того, планируется обеспечить защиту минимум 30% мировых земель и океанов от загрязнения. Лидеры G20 признали важность достижения нулевого показателя выбросов углерода к середине XXI века.

Что касается помощи развивающимся странам, члены группы считают необходимым выполнять обязательство по ежегодному выделению средств в размере $100 млрд этим государствам вплоть до 2025 года.

Саммит лидеров Группы двадцати проходит в Риме 30-31 октября.