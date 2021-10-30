Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал бывшего заключенного о пытках в СИЗО

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео бывшего заключенного Адама Гисаева, который рассказывает о пытках в иркутском СИЗО №1. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает издание Znak.com со ссылкой на правозащитный проект Gulagu.net.

По данным проекта, запись была опубликована 29 января, а уведомление о блокировке видео пришло 27 октября. Как утверждают в Gulagu.net, всего в иркутском СИЗО № 1 избили более ста арестантов.

23 октября сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск россиянина, передавшего правозащитникам видео с пытками заключенных в туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.