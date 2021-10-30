Мадонна воссоздала сцену самоубийства Мэрилин Монро

Певица Мадонна поучаствовала в фотосессии, посвященной самоубийству американской актрисы Мэрилин Монро. Неоднозначные и провокационные снимки вызвали недовольство у некоторых пользователей, сообщает таблоид Page Six.

Критики считают, что съемка 63-летней исполнительницы была неуместной и грубой.

«По какой-то болезненной и жуткой причине Мадонна решила воссоздать смертное ложе Мэрилин Монро», — заметил один из комментаторов.

Фотосессия с участием Мадонны в роли Монро была вдохновлена образом звезды фильма «Ниагара».

Мадонна снялась в фотосессии для модного журнала «V Magazine», украсив обложку издания. На одном из кадров исполнительница лежала лицом вниз на матрасе, обнажив ягодицы.

Поклонники предполагают, что фотографии Мадонны «проливают» свет на передозировку Монро в 1962 году.

Почти 60 лет назад Монро была найдена мертвой в своем доме. Смерть наступила из-за передозировки барбитуратов. На момент смерти Монро было 36 лет.