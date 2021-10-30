Молдова и «Газпром» договорились о поставках газа

Власти Молдовы и «Газпром» заключили новый договор о поставке газа.

Договор заключен сроком на пять лет. Как подчеркнули в правительстве Молдовы, была одобрена формула цены, предложенная Кишиневом — она будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. В «Газпроме» подтвердили, что контракт был заключен «на взаимовыгодных условиях».

Официально другие детали пока не уточняются. Источник ТАСС сообщил, что изменения в формуле расчета могут привести к среднему росту цены для Молдовы до 500-600 долларов за тысячу кубометров, что примерно в два раза больше, чем страна платила по старому контракту. По данным источника, Молдова также обязалась выплатить долги за старые поставки, составляющие около 700 миллионов долларов.

Поставки газа по новому соглашению начнутся 1 ноября.