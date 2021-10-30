В Грузии проходит второй тур местных выборов

В Грузии в субботу, 30 октября, проходит второй тур муниципальных выборов.

Жители страны изберут мэров 20 муниципалитетов, в том числе Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

А в 24 мажоритарных округах выберут депутатов в местные собрания.

Напомним, 2 октября в Грузии прошли муниципальные выборы, на которых победила правящая партия Грузинская мечта с 46,69%. Оппозиционная партия Единое национальное движение набрала 30,7% голосов. Также высокий показатель получила партия За Грузию — 7,8%.

Выборы в Грузии прошли на фоне скандала с задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили, который находясь в розыске тайно прибыл в страну, ожидая победы его партии Единое национальное движение.