Убивший турецкого консула в США террорист ASALA вышел на свободу и вернулся в Армению

Боевик террористической ASALA Амбик Сасунян, убивший турецкого консула в Калифорнии, находится в Армении. Об этом сообщает пресс-служба АРФ «Дашнакцутюн».

Несколько лет американский суд не мог определиться с условно-досрочным освобождением террориста. В 2016 году решение об освобождении отклонил тогдашний губернатор Калифорнии Джерри Браун. Он сослался на письма от самого госсекретаря США Рекса Тиллерсона и генерального прокурора Джеффа Сейшна.

В декабре 2019 года Совет по освобождению заключенных штата принял решение освободить Сасуняна, но теперь губернатор штата Гэвин Ньюсом отклонил это решение.