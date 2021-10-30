Макрон выступил в защиту Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители.

«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю», — сказал он.

По мнению президента, в ближайшее время вряд ли получится значительно снизить цены, поэтому главная задача — избежать перебоев в поставках и дальнейшего подорожания топлива в преддверии зимы. Для этого он призвал «Большую двадцатку» заняться координацией действий поставщиков энергоносителей и потребителей.