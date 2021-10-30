От Трампа потребовали предоставить исходный код его соцсети

Бывшему президенту США Дональду Трампу угрожают отзывом лицензии на открытое программное обеспечение, которое якобы используется в новой соцсети политика Truth Social.

«Похоже, что новая социальная сеть, которой владеет бывший президент США Трамп, так называемая Truth Social, использует исходный код Mastodon с различными добавлениями», — говорится в заявлении главы одноименной компании Юджина Рочко.

Проект Mastodon описан как социальная сеть без рекламы, корпоративного контроля и с этичным дизайном. В Twitter на них подписан создатель сети микроблогов Джек Дорси и еще 27 тысяч человек.

В опубликованном заявлении Рочко настаивает, что в основе соцсети Трампа лежит общедоступный код его платформы. Условием использования этого продукта является открытие доступа к продуктам на его основе, подчеркивает Рочко. Он отметил, что в письме в юридический отдел заявил, что соцсеть Трампа должна предоставить доступ к коду.

«В соответствии с лицензией AGPLv3 после уведомления от правообладателя у Truth Social есть 30 дней, чтобы исполнить требование, или лицензия может быть отозвана безвозвратно», — говорится в заявлении.