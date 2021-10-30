YouTube удалил трансляцию президента Бразилии Болсонару

Видеохостинг YouTube удалил видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое он разместил на канале своего сына Карлоса, сообщает «РИА Новости».

В начале этой недели соцсети Facebook, Instagram и видеохостинг YouTube удалили видео, сделанное Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ. Следствием нарушения политики YouTube для бразильского президента стал недельный запрет на публикацию новых записей.

«YouTube удалил сегодня трансляцию президента Жаира Болсонару… с канала Карлоса Болсонару», — написал портал.

Согласно правилам компании, запрещено публиковать контент пользователей, против которых введены ограничения.

«Канал Жаира Болсонару продолжает оставаться временно заблокированным», — приводит заявление компании портал.