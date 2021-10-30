США вышлют 55 сотрудников российских диппредставительств

В ближайшие месяцы из США вышлют 55 российских дипломатов и административно-технических работников. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

«У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится», — заявила Захарова.

Она добавила, что с конца 2016 года США «под разными предлогами» выслали более сотни российских сотрудников и членов их семей.