Подразделение Facebook приобретает фитнес-компанию виртуальной реальности

Принадлежащий Facebook производитель очков виртуальной реальности Oculus приобретает компанию Within, которая владеет фитнес-программой Supernatural, рассчитанной на использование технологий виртуальной реальности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Oculus.

«Я рад объявить, что Within вместе с Supernatural заключила соглашение о присоединении к Meta <…>. Мы полагаем, что фитнес ждет невероятный успех в виртуальной реальности», — приводятся в сообщении слова одного из ведущих разработчиков Oculus Джейсона Рубина.

Отмечается, что Within будет работать с Oculus в качестве независимой студии в составе подразделения Reality Labs и продолжит дальше развивать фитнес-программы с использованием виртуальных технологий.