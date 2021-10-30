Парламент Польши одобрил строительство забора возле Беларуси

Нижняя палата Национального собрания Польши (Сейм) приняла закон о строительстве стены на границе с Беларусью для защиты от наплыва мигрантов. Далее законопроект будет направлен на подпись президенту страны Анджею Дуде. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает агентство AFP на своей странице в Twitter.

Ранее президент республики пообещал максимально быстро подписать документ, разрешающий строительство стены.

Строительство стены обойдется Польше в €353 млн, а сама она протянется на расстояние более 100 километров на восточной границе Европейского союза.

Также известно, что строительство четырехметрового барьера на границе с Беларусью начала и Литва. Об этом сообщил портал национального радио и телевидения LRT со ссылкой на компанию EPSO-G, которая возводит конструкцию.

Ситуация на границе стран ухудшилась из-за нарастающего потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть через Беларусь в Евросоюз.