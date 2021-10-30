Глава ВОЗ спрогнозировал появление на Земле нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является «несомненным с точки зрения биологии», заявил он на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме. Текст выступления распространила в пятницу штаб-квартира ВОЗ, пишет ТАСС.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей», — отметил глава ВОЗ. «Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», — подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, «угрозы высокого уровня» требуют «политического участия на высоком уровне» для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам. Он напомнил, что сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет «лишь 6%».

Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор, «хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу» инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, «в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами», резюмировал он.