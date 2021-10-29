Экс-глава МИД Мьянмы получила 20 лет тюрьмы

Бывший госсоветник и глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к 20 годам лишения свободы, сообщает Euronews.

Ее обвинили в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. Ей также предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, в 2021 году в Мьянме произошел очередной переворот. Военная хунта объявила о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.