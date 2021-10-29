Гебрейесус станет единственным кандидатом на выборах главы ВОЗ

Двадцать восемь стран — членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинули кандидатуру действующего генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок.

Гебрейесус станет единственным кандидатом на выборах генерального директора, которые состоятся в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года, пишет «Анадолу».

За кандидатуру Гебрейесуса выступили 28 из 194 стран — членов ВОЗ в качестве единственного кандидата. Среди них — Австрия, Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, Острова Кука, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Оман, Португалия, Руанда, Словакия, Испания, Швеция, Тонга и Тринидад и Тобаго.

Большинство стран в этом списке — члены Евросоюза.

Если Гебрейесус будет переизбран по итогам тайного голосования, он будет руководить ВОЗ еще 5 лет.

Процесс выдвижения кандидатов на пост генерального директора ВОЗ начался в апреле и завершился 23 сентября.

Гебрейесус был избран генеральным директором ВОЗ, получив 133 голоса против британского кандидата Дэвида Набарро в заключительном туре выборов, состоявшихся на 70-м заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 года.