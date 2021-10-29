Чавушоглу: США и Россия не сдержали обещаний

Россия и США не сдержали обещаний по поводу отвода курдских формирований вглубь Сирии после проведения операции «Источник мира». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«США и Россия должны были отвести террористов РПК на 30 километров вглубь Сирии на подконтрольных территориях. До настоящего момента они не сдержали обещаний. Мы, давая обещания, держим свое слово. Подписывая договор, мы делаем то, что требуется. Но ни Россия, ни США — говорю это открыто — не сдержали своих слов. Напротив, США продолжали поддерживать эти силы», — отметил глава МИД Турции, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на CNN Türk.