Американская сторона высказалась о применении Украиной дрона Bayraktar

В американском посольстве в Киеве прокомментировали авиаудар, который украинские военные нанесли по непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам с помощью беспилотного летательного аппарата Bayraktar. Сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

«Мы призываем обе стороны конфликта в Донбассе соблюдать условия прекращения огня, но давайте внесем ясность — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и БПЛА против украинских сил», — говорится в публикации.