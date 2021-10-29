В МИД Грузии отрицают переговоры о выдаче Саакашвили Украине

Официальный Тбилиси не вел никаких переговоров с Киевом об экстрадиции бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом 29 октября заявили в МИД Грузии, сообщил общественный вещатель 1TV.

В пятницу в руставской тюрьме с Саакашвили, который голодает 29 день, встретились народные депутаты Украины – Александр Ковальчук (фракция «Слуга народа») и Юлия Клименко («Голос»), сообщило издание «Эхо Кавказа».

«Мы просим, чтобы его отдали в Украину, потому что он является украинским гражданином. Здесь мы это обсуждать не будем, это вопрос обсуждения между дипломатами… Мне кажется, что и грузинская, и украинская власть – все заинтересованы в том, чтобы Михаил был жив и здоров, прежде всего. А дальше уже можно вести переговоры о том, как забрать его в Украину», – рассказала журналистам Клименко.

В МИД Грузии «со всей ответственностью» опровергли информацию о возможных переговорах с украинской стороной по дипломатическим каналах в отношении Саакашвили.

«Переговоров об экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину не было, они не ведутся и сейчас», подчеркнули в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

28 октября досрочное освобождение Саакашвили и его передачу Украине исключил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.