Сторонников Саакашвили обвинили в попытке осуществить госпереворот

Группа лиц планирует помешать этапированию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в другую тюрьму или больницу и осуществить противогосударственные действия. Об этом сообщил заместитель начальника контртеррористического центра Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе, его цитирует «Sputnik Грузия».

По его словам, противники действующей власти намеревались создать хаос и неконтролируемую ситуацию при переводе экс-лидера из тюрьмы в Рустави, чтобы совершить государственный переворот. В качестве доказательства Мгеладзе привел часть двухчасовой аудиозаписи, которую сделали в президентской библиотеке в Тбилиси.

По данным СГБ, члены партии Саакашвили «Единое национальное движение» Бесо Цередиани и другие соратники обсуждают план перекрытия дорог при перевозке политика в тюремную клинику. Представитель спецслужбы добавил, что против злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по статье о заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя.