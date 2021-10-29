Представитель США в Тайване: Вашингтон хочет углублять отношения с Тайбэем



Администрация США желала бы сделать более интенсивными ее отношения с Тайванем, заявила в пятницу новый директор Американского института на Тайване — де-факто посольства США — Сандра Оудкирк.

«Значение нашего партнерства, нашей поддержки Тайваня — неколебимо. Мы привержены задаче углублять наши связи с Тайванем», — приводит ее слова агентство Associated Press (AP).

Она отметила, что Вашингтон, в частности, уделяет внимание таким новым сферам сотрудничества с Тайванем как кибербезопасность и обеспечение цепочек поставок товаров. По ее словам, США намерены и впредь противодействовать «враждебному влиянию» КНР в регионе.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Между тем, Оудкирк отказалась давать конкретную информацию о каких-либо инициативах Вашингтона и Тайбэя в сфере безопасности. Также она не стала комментировать информацию о присутствии американских войск на острове: ранее в интервью телеканалу CNN глава администрации Тайваня Цай Инвэнь признала факт присутствия небольшого числа американских военных на острове для тренировки местных военных.

Кроме того, Оудкирк заявила о намерении США поддерживать Тайвань на международной арене, однако не стала уточнять подробности этих планов.

В свою очередь AP отмечает, что переключение внимания в отношениях Вашингтона и Тайбэя на цепочки поставок товаров произошло в то время, как крупнейшим в мире производителем микросхем, использующихся в такой продукции как смартфоны и компьютеры, является тайванская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

По данным AP, недавно стало известно о беспокойстве тайванских компаний в связи с запросом Минторга США раскрыть конфиденциальную информацию об их запасах материальных средств, производстве и важнейших клиентах. При этом, к примеру, TSMC работает с клиентами в материковом Китае и других частях мира.

Однако Оудкирк заверила, что речь идет не более чем о просьбе Минторга США, и решение тайванской стороны здесь является добровольным.