ВОЗ призывает не закрывать школы на фоне роста показателей заражения COVID-19



Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ) призывает власти стран континента при принятии профилактических и рестриктивных мер против распространения COVID-19 не закрывать школы. Четыре недели подряд в Европе — единственном регионе ВОЗ — наблюдается рост передачи коронавирусной инфекции (57% всех новых случаев в мире в третьей неделе октября), сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе ЕРБ.

«На прошлой неделе, с приближением зимы, более половины <…> стран Европейского региона сообщили о заметном росте показателей заражения COVID-19 во всех возрастных группах», — отмечено в сообщении. На этом фоне 45 стран и территорий рекомендуют оставить школы открытыми для очного обучения, в то время как семь стран предпочли полное или частичное закрытие школ, а две страны рекомендуют дистанционное обучение.

В ЕРБ считают, что перерыв в обучении детей должен быть крайней мерой. «Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки», — комментирует глава ЕРБ Ханс Клюге.

Вместо закрытия школ ВОЗ рекомендует широкий спектр мер, в том числе физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, вентиляцию в классах и расширенный доступ к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности.

«Чтобы уменьшить влияние COVID-19 в ближайшие месяцы, жизненно важно, чтобы решения как правительств, так и общественности основывались на данных и доказательствах, с пониманием того, что эпидемическая ситуация может измениться и что наше поведение должно измениться вместе с этим. Наука должна преобладать над политикой, долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается рост передачи инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ», — добавил Клюге.