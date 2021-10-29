Британка потратила свои сбережения, чтобы спасти котов, которых нашла в Турции

Келли Уолкер из Англии потратила почти все свои сбережения, чтобы спасти двух котят, которых она нашла на отдыхе в Турции, пишет издание Metro.

Как рассказала 43-летняя женщина, она заметила двух котов в 2020 году в Анталье. Животные выглядели болезненно, не могли нормально передвигаться и питаться. Келли не стала бросать их на произвол судьбы, а решила спасти.

Она отвела питомцев к местному ветеринару, который оказал котам первую необходимую помощь и сделал прививки, чтобы Уолкер могла забрать питомцев с собой в Англию.

Однако в турецком аэропорту женщине запретили вывозить котят из страны, сославшись на коронавирусные ограничения. Несмотря на это, ей удалось найти временный приют для питомцев, а потом вернуться за ними через год.

По приезде в Турцию Келли еще раз сводила животных в клинику, где им назначали дальнейшее лечение, после которого она все-таки смогла забрать котов к себе домой. На все эти процедуры Уолкер потратила $16 тысяч.

«Да, я потратила эти деньги [на котят], и не так много зарабатываю — работаю парикмахером. Но эта история заставила меня почувствовать, что я сделала что-то стоящее. Я очень люблю животных», — заключила Уолкер.