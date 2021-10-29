США выделят Афганистану около $144 млн дополнительной помощи

США намерены предоставить Афганистану дополнительную гуманитарную помощь на сумму около 144 млн долларов. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Для ясности: эта гуманитарная помощь принесет пользу народу Афганистана, а не талибам, на которых мы продолжим возлагать ответственность за выполнение обязательств», — отметил Блинкен.

По его словам, США предоставят примерно 144 млн долларов дополнительной помощи тем, кто пострадал от продолжающегося в этой стране гуманитарного кризиса.

Таким образом, общий объем помощи, предоставленной США в этом году афганским беженцам, составит примерно 474 млн долларов.

Госсекретарь отметил, что указанная дополнительная помощь будет передана напрямую Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), Международной организации ООН по миграции (МОМ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим международным структурам, а также НПО.

Блинкен также призвал страны — соседей Афганистана продолжать держать свои границы открытыми для афганцев, ищущих международной защиты.