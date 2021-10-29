Гарибашвили заявил о праве Саакашвили на самоубийство

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил, что у каждого человека есть право покончить с собой, сообщает «Новости — Грузия».

«В законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Если человек решит убить себя, то он может убить себя, однако, конечно же, государство ответственность за это не возьмет», — сказал Гарибашвили.

Он также исключил досрочное освобождение Саакашвили и передачу его Украине. По мнению премьера, это будет означать, что «власть не уважает законов страны».