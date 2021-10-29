Продолжающий акцию голодовки Саакашвили начал принимать лекарства



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отказывающийся от пищи в тюрьме почти месяц, вновь начал принимать медикаменты, сообщил журналистам его адвокат Георгий Гелхаури.

«Врачи назначили Саакашвили медикаментозное лечение, он принял лекарства. Он также сдаст все необходимые анализы», — заявил адвокат, добавив, что сторона защиты вновь настаивает на отправке политика в частную клинику.

Саакашвили голодает в тюрьме уже 29 дней. На днях он заявил, что отказывается от помощи местных врачей в знак протеста после того, как администрация тюрьмы ужесточила правила его встречи с адвокатами.

Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.