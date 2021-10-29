«Грапарак» : Матвиенко говоря о Пашиняне, заявила, что «мы молились, чтобы его переизбрали»



Циркулируют различные мнения о том, что как относятся геополитические центры к властям Армении в частности Николу Пашиняну. Некоторые эксперты считают, что Пашинян сегодня выгоден всем. Другие утверждают, что власти РФ хотят, чтобы он днем раньше был отстранен от должности, сообщает газета «Грапарак».

В данном смысле довольно примечательную историю рассказал один из должностных лиц Армении, недавно побывавший в составе официальной делегации в РФ. Он сказал, что во время одной из неофициальных встреч они были в шоке, когда председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, касаясь внеочередных парламентских выборов 20 июня, сказала буквально: «Мы молились, чтобы его переизбрали». Речь идет о Николе Пашиняне», — пишет газета.