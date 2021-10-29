В Северной Корее из-за голода начнут есть черных лебедей

Северная Корея намерена спастись от голода с помощью мяса черных лебедей, которых в промышленных масштабах начали разводить на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны, сообщает Daily Mail.

Власти КНДР надеются, что промышленное разведение черного лебедя улучшит уровень жизни людей и спасет их от голода. Чиновники говорят, что мясо птиц «обладает лечебными свойствами» и «приятно на вкус». Газета приводит слова представителя министерства сельского хозяйства Северной Кореи, который сообщил, что мясо черного лебедя содержит «больше белка, чем любое другое», а также «легче переваривается и обладает противораковыми свойствами».

Северная Корея задумалась о промышленном разведении черных лебедей еще весной 2019 года. Окончательно КНДР пришла к такому решению после того, как ее лидер Ким Чен Ын предупредил своих граждан о том, что им придется меньше есть до 2025 года, когда страна откроет границы с Китаем. Северокорейцы начали жаловаться, что из-за дефицита еды им будет сложно пережить одну зиму, не говоря уже о нескольких годах.