Северная Корея готовится открыть сухопутную границу с Китаем

Северная Корея готовится возобновить железнодорожное сообщение с Китаем, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заместителя официального представителя южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоля.

По его словам, в Сеуле обнаружили признаки, которые указывают на подготовку к возобновлению торговли в северокорейских регионах на границе с Китаем. Он отметил, что КНДР возводит в этих районах карантинные объекты.

Ранее Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС) сообщила южнокорейским парламентариям, что КНДР ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем и Россией. По данным ведомства, поезда могут начать курсировать между китайским городом Даньдун и северокорейским Синыйджу уже в начале ноября. «Трудно предсказать точную дату возобновления. Мы продолжим внимательно следить за связанными с этим перемещениями», — цитирует агентство Ча Док Чхоля.