Елизавета II грустит, что не может кататься на лошадях

Королева Великобритании Елизавета II выразила надежду, что сможет вновь ездить на лошади после того, как пройдет лечение, сообщает газета The Sun.

«Королева грустит, что не может кататься на лошадях, что является одним из ее любимых развлечений, но она отдыхает и принимает все меры предосторожности, чтобы полностью восстановиться. Однако она очень полна решимости вернуться к катанию как можно скорее, и она никоим образом не считает, что ее дни катания остались позади», — сообщили в Виндзорском замке.

Врачи порекомендовали британской королеве отказаться от конного спорта в сентябре.