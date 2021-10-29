Турецкий переворот на оружейном рынке

Канадская компания Telemus Systems Inc. объявила о банкротстве. Эта новость вряд ли имела бы шансы привлечь внимание аудитории Южного Кавказа, если бы не одно обстоятельство. Именно Telemus Systems Inc., напомним, до осени 2020 года поставляла оптику для турецких БПЛА «Байрактар». Но после начала войны, которую в Азербайджане называют Отечественной, а за его пределами — второй карабахской или 44-дневной, в Оттаве решили этот экспорт «перекрыть». Еще 5 октября 2020 года министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань назидательным тоном заявил: «В последние дни появились сообщения о том, что в нагорно-карабахском конфликте используются канадские технологии. Я дал указание провести расследование и решил заморозить действие разрешения на экспорт до его окончания». Затем, уже весной нынешнего года, его преемник Марк Гарно подвёл черту: «Проведенное нами расследование подтвердило факты использования канадских технологий, ранее переданных Турции, в Нагорном Карабахе. На основе приведенных там выводов я объявляю об отзыве разрешений, действие которых было приостановлено осенью 2020 года».

Имелась, конечно, официальная версия: политика Канады не позволяет поставлять продукцию оборонного назначения в зоны реальных конфликтов (похожие нормы есть в законодательстве многих стран Запада). В реальности же Оттава выступила против Турции в унисон с Парижем и по совету с берегов Сены. Где открыто поддержали Армению, позабыв на минуточку и о международном праве, и о резолюциях СБ ООН, и о собственном статусе посредника и сопредседателя Минской группы.

Но уже в ноябре 2020 года фирма Baykar сообщила в своем Twitter: «Bayraktar TB2 успешно выполнил первый пуск с использованием системы CATS разработки ASELSAN, предназначенной для электрооптической разведки, обзора пространства и наведения». А вот Telemus Systems уже в прошлом году жаловалась на убытки, в августе нынешнего — прекратила производство, а теперь объявила о банкротстве. Словом, Турция канадскую оптику с успехом заменила собственной, а вот Канаде заменить турецких покупателей оказалось некем и нечем.

Здесь можно было бы поставить точку. А заодно посоветовать владельцам этой фирмы предьявить иск канадскому правительству, которое их попросту подставило, а самому этому правительству — думать о международном праве или хотя бы о собственных производителях, а не об армянских лоббистах в Париже.

Но есть еще одна сторона вопроса. Канада — не единственная страна, власти которой срывали поставки Турции оборонной продукции на основании известного принципа «мы не продаём оружие в зоны реальных конфликтов». Достаточно вспомнить «сложности» с поставками Турции немецких танков «Леопард» и комплектующих к ним.

По совести говоря, в такой политике трудно найти хоть какую-то логику. Оружие в любом случае остается оружием. Это не парадные аксельбанты и не барабан для оркестра. И оно по определению предназначено для того, чтобы убивать. И если его европейским производителям столь противна сама мысль о реальной войне, то в таком случае лучше вообще отказаться если не от производства, то во всяком случае от экспорта боевого оружия. Но на это производители «Леопардов», «Леклерков» и тому подобной продукции, а не пытаться «и капитал приобрести, и невинность соблюсти». А уж лишать своего союзника возможности купить оружие для защиты от террористов или внешней агрессии— аморально и подло. Вряд ли в Оттаве, Париже, Берлине этого не понимали. Просто пребывали в полной уверенности, что могут позволить себе не беспокоиться, что думают по поводу этой политики в Анкаре, Баку или еще где-нибудь.

А теперь ситуация меняется. Канадские санкции против Турции не просто сработали по принципу «назло Эрдогану отморожу уши». Куда важнее те реалии, которые диктует на мировом рынке оружия «турецкий переворот». Уже многократно отмечалось, что турецкие дроны «Байрактар», как уже не раз отмечалось, нанесли огромный ущерб прежде всего «славе русского оружия», то есть имиджу российского ВПК, чьи «изделия» уничтожались ударами их ракет на самых разных театрах военных действий, в том числе и в Карабахе, а Турция с их помощью уверенно заявила о себе как о поставщике эффективного и высокотехнологичного оружия. А еще обладает достаточной технологической мощью, чтобы провести реальное импортозамещение. Речь не только об оптике для «Байрактаров» — Анкара ставит на вооружение собственные ракеты, РСЗО, работает над собственными танками «Алтай» и истребителями пятого поколения. Но самое главное, Анкара уже выходит с продукцией своего ВПК на мировой оружейный рынок. Где уверенно теснит производителей из тех стран, где не вникают в логику конфликтов и в результате не продают оружия прежде всего тем, кто подвергся агрессии и кому это оружие нужно прямо сейчас для защиты собственной страны.

Так что банкротство Telemus System — это только первый, но вряд ли последний повод задуматься о реальной цене политики мелких гадостей в отношении Турции.

Нурани