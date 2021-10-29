Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер призвала союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине в качестве помощи летальных оборонных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Купер отметила, что Вашингтон ранее поставлял Киеву американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Она назвала это примером оборонных летальных средств, которые США предоставили Украине, добавив, что у ряда союзников все еще сохраняются ограничения на передачу такого вооружения.

«Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты», — заявила Купер.