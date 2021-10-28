Турецкие дроны находятся в Украине на боевом дежурстве с весны 2021 года

Беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в комментарии «BBC News Україна», который был опубликован 28 октября.

«Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России [возле границ Украины и в оккупированном Крыму]. Проводили разведку и тренировку», – сказал он.

Наев рассказал, что эти беспилотники с марта 2021 года показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике.

«Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были [российско-белорусские] учения «Запад-2021″. Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar», – заявил он.

Командующий также прокомментировал первое применение Bayraktar на Донбассе 26 октября.

«Bayraktar применили по решению [командующего ООС на Донбассе], генерал-лейтенанта [Александра] Павлюка, поэтому надо спрашивать у него. Но точно знаю, что даже те Bayraktar, которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом», – сказал Наев.

У украинской армии 12 Bayraktar – два комплекта по шесть аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. Наев сообщил, что когда Украина закупила эти комплексы, состоялась подготовка персонала для их использования, и сейчас экипажи готовы к разведке и боевому применению БПЛА днем и ночью. По его словам, аппараты будут применяться «там, где необходимо усиление».