Meta не будет менять названия приложений

Компания Facebook, переименованная в Meta, не будет менять названия принадлежащих ей приложений — соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом заявил в четверг основатель компании Facebook (теперь Meta) Марк Цукерберг на ежегодной конференции компании в онлайн-режиме.

«Наша миссия остается прежней — объединять людей. Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остается компанией, которая создает технологии, исходя из потребностей людей. Но все наши продукты, в том числе, приложения, теперь объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь у нас есть название, которое отражает масштабы того, что мы делаем», — приводит его слова ТАСС.