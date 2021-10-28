Глава РКЦ в третий раз вакцинировался от ковида

Папа Римский Франциск в Ватикане был вакцинирован третьей дозой вакцины Pfizer-Biontech против коронавируса. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Fatto Quotidiano.

«Во второй половине октября Управление здравоохранения и гигиены города-государства Ватикан начало вводить третью дозу вакцины против COVID-19, отдавая приоритет людям старше 60 и людям из групп риска», — сообщил пресс-секретарь Папы Римского Маттео Бруни.

Первые две дозы вакцины 84-летний понтифик получил 13 января и 3 февраля вместе с солдатами швейцарской гвардии, которых считали более уязвимыми, поскольку они отвечали за контроль входов в Ватикан.

С самых ранних этапов кампании по иммунизации глава римско-католической церкви пропагандировал вакцинацию.