Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернули себе свои земли после почти 30 лет оккупации

Турция не допустит реализации тайных заговоров, направленных на то, чтобы сбить ее с намеченного пути и помешать развитию страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении по случаю Дня Республики, который ежегодно отмечается в стране 29 октября.

Глава государства поздравил соотечественников со знаменательной датой, отметив, что этот день стал предметом гордости для граждан Турции и одной из славных страниц в истории страны.

В 98-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики президент Эрдоган выразил глубокую благодарность и воздал должное ее основателю Мустафе Кемалю Ататюрку и его соратникам, а также почтил память всех погибших в борьбе за независимость Родины.

«От себя лично, от имени государства и народа я благодарю всех членов нашего парламента, которые служили нашей стране в стенах Великого национального собрания и заплатили цену, когда это было необходимо. Я желаю успехов нашим силам безопасности, несущим службу на территории нашей страны и за пределами ее границ во имя Турции, мира, безопасности и благополучия нашего народа. Я искренне поздравляю наших предпринимателей, неправительственные организации и государственных служащих, которые с гордостью несут наш славный флаг по всему миру», — сказал Эрдоган, слова которого приводит «Анадолу».

По его словам, народ Турции, черпая силы из своей имеющей глубокие корни истории, продолжает усилия по развитию страны и достижению ее целей. Президент Эрдоган отметил, что Турция успешно преодолела самую сложную фазу пандемии коронавируса благодаря созданной в стране эффективной системе здравоохранения.

«Кроме того, мы завершили 2020 год с темпами роста экономики в 1,8 процента, в то время как мировая экономика «упала» более чем на 3 процента. Мы не проявили слабости ни в одной области, включая борьбу с терроризмом, защиту общественной безопасности, инвестиции и трансграничные операции», — добавил Эрдоган.

Глава государства также заявил, что решительная поддержка Турцией «своих ливийских братьев», противостоящих путчистам, и «азербайджанских тюрок», которые вели борьбу против оккупации Карабаха, изменила судьбу обеих стран. «Путчисты потерпели поражение в Ливии, а наши азербайджанские братья вернули себе свои земли после почти 30 лет оккупации»,- сказал он.

«Мы также пресекли попытки тех, кто хотел лишить Турцию и Турецкую республику Северного Кипра энергоресурсов в Восточном Средиземноморье», — добавил турецкий лидер.

Президент Эрдоган также констатировал, что успехи Турции в экономике, внутренней и внешней политике были достигнуты в сложных условиях пандемии и что они являются показателем эффективности президентской системы правления, а также мощной инфраструктуры страны.

«Мы продолжаем развивать импульс, достигнутый в прошлом году, укрепляя его во всех сферах, в первую очередь в экономике, производстве и экспорте. В преддверии столетия Республики мы не допустим, чтобы какая-либо сила, нечистоплотный сценарий или тайный заговор сумели помешать Турции на ее пути к прогрессу. Мы будем бороться за нашу Турцию, сохраняя наше единство, солидарность и братство. Это наша самая большая гарантия как нации, и это будет для нас путеводителем, как и в предыдущие годы», — заключил Эрдоган.