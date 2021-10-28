В вашингтонском храме подрались прихожане

Прихожане католического храма в Вашингтоне устроили массовую драку во время проповеди, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail. Причиной потасовки стал посетитель, пришедший в церковь без маски.

Обращаясь к собравшимся, священник указал на мужчину в первом ряду. Церковник обратил внимание на то, что тот сидит без маски, сделал ему замечание и отказался продолжать службу.

В ответ на это мужчина вскочил со своего места и направился в сторону священника. Правда, дойти до него так и не успел — его остановили другие люди, после чего между собравшимися завязалась потасовка.

После того, как на место инцидента приехала полиция, мужчину без маски задержали. Ему предъявили обвинения в преступном посягательстве первой степени и отпустили под залог.