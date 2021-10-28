Асадов поздравил Фуата Октая

29 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице–президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турции — Дня Республики.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

В письме подчеркивается, что азербайджано-турецкая дружба и братство черпают силу от общих национально-духовных ценностей наших народов.

Была выражена уверенность в том, что плодотворное и активное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и впредь будет служить прогрессу наших стран, благополучию наших народов.