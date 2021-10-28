Боррель заявил, что «Газпром» оказывает давление на Кишинев



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, согласно которому компания «Газпром» оказывает на Молдову давление в вопросах поставки топлива.

«Видим попытки «Газпрома» оказать политическое давление вместо снижения цены на газ с их стороны. Мы согласны с премьер-министром насчет необходимости укрепления устойчивости республики на случай любой попытки использовать энергетику как геополитические оружие», — сказал он в четверг по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдова на совместной с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей пресс-конференции.

По словам Борреля, Евросоюз готов помочь Молдове в преодолении кризиса. «Первый шаг — это €60 млн на поддержку бюджета, о которых было объявлено вчера», — отметил он.

Переговоры о долгосрочном контракте с «Газпромом» продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдову погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, «Газпром» также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдова пока не готова этим воспользоваться.