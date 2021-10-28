В Польше отказались выплачивать назначенный Евросоюзом штраф в 1 млн евро ежедневно

Глава Минюста и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава не должна платить штрафы, назначенные Европейским судом юстиции, сообщает ТАСС.

«Польское государство не может уступить беззаконию. Польша не может и не должна заплатить ни одного злотого», — добавил министр на брифинге для прессы. По его словам, Варшаве стоит отказаться выплачивать назначенные штрафы, как по санкциям в отношении шахты «Туров», так и за изменения в судебной системе.

Зебро отметил, что будет настаивать на этом, находясь на посту главы Минюста. Ранее его заместитель Себастьян Калета назвал решение суда Евросоюза «шантажом и узурпацией власти в республике со стороны Брюсселя». Он отметил, что ЕС полностью игнорирует польское законодательство и решения Конституционного суда Польши.