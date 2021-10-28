Постпред Турции в ООН потребовал от Китая не поучать Анкару соблюдению прав человека



Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу раскритиковал обвинения со стороны китайских дипломатов в адрес политики Анкары в Сирии.

В частности, заместитель постпреда КНР при ООН Генг Шуанг на заседании СБ ООН по Сирии обвинил Турцию в снижении водостока реки Евфрат и перебоях в работе водонапорной станции «Аллук» в Сирии. По его словам, Турция «оккупировала» северо-восток Сирии. Шуанг призвал «уважать» права человека в Сирии, передает агентство «Анадолу».

В свою очередь Синирлиоглу заявил, что «те, кто сами повсеместно игнорируют международное гуманитарное право, не вправе поучать Анкару соблюдению прав человека». Дипломат заявил, что боевики сирийского крыла террористов РКК/YPG и сторонники Башара Асада пытаются раздуть тему в собственных интересах.

По его словам, террористы PKK/YPG продолжают обстреливать населенные пункты Сирии и Турции, «буквально две недели назад террористы обстреляли сирийский Африн, что привело к гибели 6 мирных жителей».