Кремлевские СМИ «узнали» о подготовке новых военных операций Турции в Сирии

Турецкая армия готовится к двум новым военным операциям в Сирии: одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Операции могут начаться в любой момент без предварительного объявления. Об этом пишет кремлевское агентство РИА Новости со ссылкой на «источник».

По его словам, прямое распоряжение поступило из Анкары: согласно ему, военные должны подготовиться к предстоящей кампании.

Источник уверен, что «кампания может начаться» после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Возможно, она состоится на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября.

Намеки на начало новой кампании в Сирии звучали еще в начале октября. Президент Турции анонсировал начало совсем иной борьбы, пояснив, что будет бороться как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами Башара Асада.